Сборная России может сыграть с командой Медиалиги

Главный тренер сборной России и «Ростова»заявил, что не против проведения товарищеского матча с командой

Ранее стало известно, что сборная России встретится с Киргизией. Игра состоится 24 сентября в Бишкеке. В ноябре национальная команда проведет товарищеский матч с Ираном.

«Мы рассматривали многие варианты. Был даже вариант сыграть товарищеский или выставочный матч с "Ростовом" — я предложил ради шутки. Руководил бы с двух скамеек, и эта идея могла бы найти поддержку.

Еще был вариант сделать две сборные, не называя кто первая, а кто вторая. Смешать их и сыграть между собой.

Рассматривали еще вариант — матч сборной России против сборной звезд РПЛ. Это похоже на матчи звезд НХЛ, КХЛ.

Но слава богу, нашли соперников: Киргизию, Иран и еще кого-то. Поэтому этот вариант пока на паузе.

Сыграть с командой медиалиги? Ну да, как вариант, почему нет. Это все равно больше похоже на шоу. Это вызывает, прежде всего, интерес у молодой аудитории и у журналистов, которые только про это и пишут. Про другие любительские команды мало пишете, больше про медийные. Это интересный проект, поднимает интерес к футболу. Поэтому считаю, очень правильным решением, что эти команды попали в медийное пространство», — приводит слова Карпина Sport24.

Ранее сообщалось, что в ноябре сборная Россия может сыграть с Боснией и Герцеговиной.