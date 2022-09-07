Амар Рахманович подписал контракт с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о подписании полузащитника «Коньяспора»

Контракт 28-летнего боснийского футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Рахманович будет выступать за самарскую команду под 20-м игровым номером.

«Рахманович — креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар — техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил семь голов и стал с "Коньяспором" бронзовым призёром чемпионата Турции. Это хорошее достижение.

Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру "Крыльев" в атаке ещё более яркой», — отметил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Ранее «Крылья Советов» арендовали хавбека «Локомотива» Сергея Бабкина.

«Крылья» после 8-ми туров Российской Премьер-лиги занимают 10 место в турнирной таблице. Подопечные Игоря Осинькина набрали 9 очков.