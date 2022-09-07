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    Амар Рахманович подписал контракт с «Крыльями Советов»

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    «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о подписании полузащитника «Коньяспора» Амара Рахмановича.

    Амар Рахманович
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    Амар Рахманович

    Контракт 28-летнего боснийского футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Рахманович будет выступать за самарскую команду под 20-м игровым номером.

    «Рахманович — креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар — техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил семь голов и стал с "Коньяспором" бронзовым призёром чемпионата Турции. Это хорошее достижение.

    Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру "Крыльев" в атаке ещё более яркой», — отметил главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

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