Агент Педриньо отреагировал на слухи о переходе игрока в «Локомотив»

Агент, представляющий интересы полузащитника «Америки», высказался по поводу информации о возможном переходе игрока в «Локомотив».

«Я ничего не слышал об интересе к Педриньо. У меня нет информации для вас. У нас сегодня праздник в Бразилии, ничего не могу сказать», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб заплатит за 22-летнего игрока 3,5 млн евро и получит 100% прав на него. Бразильский клуб сможет получить 15% от суммы последующей продажи игрока в случае, если она превысит 3,5 млн евро.

В этом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром «Америки», забив 8 голов за 34 матча во всех турнирах. Также на его счету 3 результативные передачи.

В «Америку» он перешел в феврале этого года из «Ред Булл Брагантино» на правах аренды. Контракт хавбека истекает в декабре 2022 года. Его трансферная стоимость — 1,8 миллиона евро.

Трансферное окно закроется в России 8 сентября.