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    Агент Педриньо отреагировал на слухи о переходе игрока в «Локомотив»

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    Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Америки» Педриньо, высказался по поводу информации о возможном переходе игрока в «Локомотив».

    Педриньо
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    Педриньо

    «Я ничего не слышал об интересе к Педриньо. У меня нет информации для вас. У нас сегодня праздник в Бразилии, ничего не могу сказать», — сказал Гарсия «СЭ».

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб заплатит за 22-летнего игрока 3,5 млн евро и получит 100% прав на него. Бразильский клуб сможет получить 15% от суммы последующей продажи игрока в случае, если она превысит 3,5 млн евро.

    В этом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром «Америки», забив 8 голов за 34 матча во всех турнирах. Также на его счету 3 результативные передачи.

    В «Америку» он перешел в феврале этого года из «Ред Булл Брагантино» на правах аренды. Контракт хавбека истекает в декабре 2022 года. Его трансферная стоимость — 1,8 миллиона евро.

    Трансферное окно закроется в России 8 сентября.

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