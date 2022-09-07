«Атлетико Паранаэнсе» пробился в финал Кубка Либертадорес

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
По ходу матча «Палмейрас» вел — 2:0 после голов Густаво Скарпы и Густаво Гомеса. Гости ушли от поражения благодаря мячам Пабло Тейшейры и Мигеля Теранса.
Отметим, что конце первого тайма в составе хозяев красную карточку получил экс-защитник «Локомотива» Мурило.
В первом матче «Атлетико Паранаэнсе» одержал минимальную победу 1:0, поэтому вышел в финал по сумме двух встреч.
В решающем матче «Атлетико Паранаэнсе» сыграет с победителем пары «Фламенго» — «Велес Сарсфилд». В первом матче победили бразильцы со счетом 4:0.