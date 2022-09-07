«Наполи» — «Ливерпуль»: счет матча 4:1, обзор голов

Уже на 5-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти — Кварацхелия в атаке с ходу вывел Зелиньского на удар из центра штрафной и мяч попал в руку Милнера. Петр Зелиньски уверенным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.
На 18-й минуте в ворота гостей был назначен еще один пенальти -Ван Дейк в штрафной «Ливерпуля» наступил на ногу Осимхену. Сам пострадавший пошел бить, но Бекер потащил удар Осимхена. Ди Лоренцо успел к добиванию, но с острого угла в створ не попал.
На 31-й минуте Зелиньски и Ангисса у угла штрафной быстренько разыграли стеночку, Замбо получил обратный пас, продвинулся чуть вперёд и пробил в ближний угол ворот мимо вышедшего Бекера.
На 44-й минуте Кварацхелия на левом краю легко ушёл от Трента, прорвался в лицевую, разделался с Гомесом и прострелил во вратарскую, где Джованни Симеоне при отыгранном Бекере оставалось лишь подставить ногу.
На 47-й минуте прошла длинная передача за спины защитникам «Ливерпуля», Симеоне подхватил мяч и сделал аккуратный пас на поддержавшего атаку Зелиньского, который с двух попыток пробил Бекера.
Спустя две минуты гости размочили счет. Луис Диас обводящим ударом от радиуса штрафной направил мяч впритирку со штангой.
Группа А: 1. «Аякс» — 3 очка, 2. «Наполи» — 3, 3. «Ливерпуль» — 0, 4. «Рейнджерс» — 0.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В следующем туре «Наполи» отправится в гости к шотландскому «Рейнджерс», а «Ливерпуль» примет дома нидерландский «Аякс». Обе игры состоятся 14 сентября.