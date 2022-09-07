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    Нагельсман: «Интер» — очень опытная, очень качественная команда

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман дал комментарий в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Это может быть как благословением, так и проклятием, когда у тебя не все получается в чемпионате. Лига чемпионов — совсем другой турнир. Многое зависит от того, как мы выступим. "Интер" — очень опытная, очень качественная команда.

    У них очень хороший тренер и много индивидуально сильных игроков. Лукаку травмирован, конечно, его будет не хватать. В полузащите у них есть три типа игроков. Иногда они также будут защищаться выше. По ходу матча мы будем попадать в разные ситуации.

    Стартовый состав? Я уже принял несколько решений, но пока не по всем 11 игрокам. Мы создали предпосылки, чтобы игроки одного уровня могли заменять друг друга без значительного снижения производительности. Но в начале сезона не все так просто.

    "Бавария" всегда должна быть одним из фаворитов. Есть и несколько других. В конце концов, важно меньше говорить об этом и больше делать», — цитирует Нагельсмана сайт «Баварии».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Поединок «Интера» и «Баварии» пройдет сегодня, 7 сентября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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