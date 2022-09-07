Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

«Пари Сен‑Жермен» обыграл туринский «Ювентус» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы H, которая прошла в Париже, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе «ПСЖ» оба мяча забил Килиан Мбаппе. Теперь на его счету 35 голов в главном еврокубковом турнире. Как сообщает пресс-служба УЕФА, в возрасте 23 лет и 260 дней он стал самым молодым игроком, который достиг этой отметки.

Ранее рекорд принадлежал нынешнему партнеру Мбаппе по команде — Лионелю Месси, который забил 35 голов в Лиге чемпионов за «Барселону» в возрасте 23 лет и 307 дней.

Во втором туре группы H парижане встретятся с «Маккаби» Хайфа. Матч запланирован на 14 сентября.