Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Встреча группы H, которая прошла в Париже, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе «ПСЖ» оба мяча забил Килиан Мбаппе. Теперь на его счету 35 голов в главном еврокубковом турнире. Как сообщает пресс-служба УЕФА, в возрасте 23 лет и 260 дней он стал самым молодым игроком, который достиг этой отметки.
Ранее рекорд принадлежал нынешнему партнеру Мбаппе по команде — Лионелю Месси, который забил 35 голов в Лиге чемпионов за «Барселону» в возрасте 23 лет и 307 дней.
Во втором туре группы H парижане встретятся с «Маккаби» Хайфа. Матч запланирован на 14 сентября.