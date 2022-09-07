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    Клопп: Я еще не побеждал в Неаполе. Ни с «Ливерпулем», ни с «Боруссией»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча с «Неаполем» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Я здесь еще не побеждал. Ни с "Ливерпулем", ни с "Боруссией", но часто, когда мы играли в одной группе с "Наполи", мы выходили затем в финал.

    Я, как говорят у нас, "поздний цветок". Мне нужно больше времени, чтобы чего-то добиться. Иногда мне нужно несколько попыток, иногда три, а то и четыре. В случае с "Наполи", очевидно четыре», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Тьяго Алькантара отправился в Неаполь, восстановившись после повреждения подколенного сухожилия, полученного в начале прошлого месяца.

    «На данный момент можем сказать, что он готов», — сказал Клопп, когда его спросили об уровне физической готовности полузащитника.

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    • «Ливерпулю» в предстоящем матче не помогут Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс и Фабиу Карвалью, поэтому Клопп может позволить Артуру дебютировать в Неаполе.

    «Артуру требуется игровая практика. Он занимается по индивидуальной программе.

    Он может играть, но пока не готов проводить полный матч, потому что ему нужно привыкнуть к интенсивности этого турнира.

    Мы должны поберечь его, а затем посмотреть, как мы можем его использовать», — сказал Клопп.

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