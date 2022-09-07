«Важно показать, что мы живы». Карпин рассказал, зачем сборной России товарищеский матч с Киргизией

Главный тренер сборной Россииобъяснил, почему национальная команда решила провести товарищеский матч с

«На 300 процентов необходимо собраться. Важно показать, что мы есть, мы живы.

В нынешних условиях сыграть с Киргизией — это успех.

Есть расширенный список. Понятно, что он будет короче. Но были и другие люди — Черников, Литвинов, которые могли попасть в расширенный. Окончательный список будет — 23 полевых и 3-4 вратаря. В списке есть ребята, которых мы не вызывали, они впервые получили приглашения. Кроме вратарей, у нас нет ни одного игрока старше 30 лет.

Никто не знает и не понимает, когда случится возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых ребят, чтобы они почувствовали атмосферу сборной России. Этот матч и эти сборы очень нужны», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке.