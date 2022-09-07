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    «Важно показать, что мы живы». Карпин рассказал, зачем сборной России товарищеский матч с Киргизией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему национальная команда решила провести товарищеский матч с Киргизией.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «На 300 процентов необходимо собраться. Важно показать, что мы есть, мы живы.

    В нынешних условиях сыграть с Киргизией — это успех.

    Есть расширенный список. Понятно, что он будет короче. Но были и другие люди — Черников, Литвинов, которые могли попасть в расширенный. Окончательный список будет — 23 полевых и 3-4 вратаря. В списке есть ребята, которых мы не вызывали, они впервые получили приглашения. Кроме вратарей, у нас нет ни одного игрока старше 30 лет.

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    • Никто не знает и не понимает, когда случится возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых ребят, чтобы они почувствовали атмосферу сборной России. Этот матч и эти сборы очень нужны», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Матч между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке.

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