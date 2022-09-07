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    Карпин: Нынешняя ситуация не влияет на мое желание остаться в сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что пока не знает, будет ли продлевать контракт с национальной командой.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Никаких разговоров по новому контракту не было. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Когда подойдет момент после ноябрьских матчей, будем обсуждать.

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    • На мое желание остаться в команде не влияет нынешняя ситуация. Мы работаем, не простаиваем, дополнительная нагрузка есть, но она не такая, как если бы были официальные матчи. Не вижу ничего критичного. Обсудим все ближе к зиме, если это будет интересно РФС», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Ранее РФС объявил, что 24 сентября сборная России сыграет с Киргизией в гостях. Также в ноябре состоится матч против сборной Ирана.

    Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.

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