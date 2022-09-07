Карасев обслужит матч «Ростов» — «Спартак» в 9 туре РПЛ

9 сентября (пятница)
- «Сочи» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.
10 сентября (суббота)
- «Химки» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
- ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.
- «Ахмат» — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.
11 сентября (воскресенье)
- «Урал» — «Торпедо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.
- «Факел» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.
- «Зенит» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Игорь Панин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.
- «Ростов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.