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    Кунде: Мы знаем, что у «Барсы» есть большие шансы выйти из группы

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    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде оценил шансы каталонского клуба на выход из группы Лиги чемпионов.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    В группе С «Барса» сыграет с «Баварией, "Интером" и "Викторией".

    "Мы знаем, что у нас есть большие шансы выйти из группы. Но это будет очень конкурентоспособные и сложные матчи, потому что в группе есть хорошие команды. Я взволнован, ведь играю в футбол ради таких матчей.

    У нас хорошая команда с множеством талантливых игроков, и мы может создать много опасности. Я уверен, что многие команды смотрят и оценивают нас с серьезностью. Мы чувствуем это", — цитирует игрока клубная пресс-служба.

    В среду, 7 сентября, "Барселона" сыграет свой первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23 против "Виктории" из города Пльзень. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

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