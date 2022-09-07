Экс-форвард «Спартака» и «Локо» продолжит карьеру в Турции

Бывший кабо-вердианский нападающий «Спартака»подписал контракт с турецким «Хатайспором», сообщает пресс-служба турецкого клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Последним клубом 31-летнего игрока был «Ат-Таавун» из Саудовской Аравии. А после этого игрок долгое время находился в статусе свободного агента.

13 января 2022 года «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию. Футболист играл за команду с октября 2020 года. В его активе 16 матчей за «Локомотив», один гол и два ассиста.

До «Локомотива» футболист выступал в России за «Спартак» с 2015 по 2019 год и завоевал с красно-белыми титул чемпионов России, а также Суперкубок страны в 2017 году.