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    Йоканович: Переход Даса полностью укомплектует позицию правого защитника в «Динамо»

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    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал переход капитана сборной Израиля Эли Даса в московский клуб.

    Эли Даса
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    Эли Даса

    «Эли Даса — правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию.

    Последние три года Даса выступал в чемпионате Голландии. У него также есть богатый опыт выступления за сборную Израиля», — приводит слова Йокановича пресс-служба московского клуба.

    Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассказал о сильных сторонах новичка.

    «У Эли выдающийся футбольный интеллект, он обладает прекрасной техникой и лидерскими качествами. Даса точно поможет нашей команде стать ещё сильнее», — сказал он.

    Последние три сезона 29-летний Даса провел в «Витессе». В прошедшем сезоне защитник провел за голландский клуб 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач.

    В июле 2022 года защитник покинул команду на правах свободного агента.

    В сборной Израиля Даса дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 48 матчей. С марта является ее капитаном.

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