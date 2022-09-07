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    Гальтье: Победа в трудной ситуации помогает команде расти

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    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча с «Ювентусом» (2:1).

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «У нас было несколько очень хороших моментов в первом тайме, и мы заслуженно лидировали, забив два великолепных гола. Мы дали сопернику пару шансов, но я очень доволен тем, как играла команда.

    Конечно, когда ведешь 2:0, важен третий гол. Но для нас что-то пошло не так, и это дало нашим соперникам надежду. Игра стала очень открытой, с шансами на голы с обеих сторон, но это Лига чемпионов. Победа в трудной ситуации помогает команде расти.

    Мбаппе провел отличный матч, забив два великолепных гола. Я очень доволен его игрой, а когда между тремя нашими атакующими игроками такая взаимосвязь, да еще и с крайними защитниками, то наша игра становится быстрой и опасной, а это очень рискованно для соперника», — цитирует Галтье пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

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