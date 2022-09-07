«Динамо» усилилось капитаном сборной Израиля

Московскоеобъявило о подписании контракта с капитаном сборной Израиля

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, с опцией продления еще на год. За «Динамо» 29-летний Даса будет выступать под 2-м номером.

По данным израильских СМИ, зарплата игрока в «Динамо» составит 1,5 миллиона евро, а в случае, если он сыграет как минимум 50 процентов матчей, а команда завоюет трофей, то она может вырасти до 2 миллионов.

«У меня сложилось хорошее мнение о клубе. Я узнавал информацию у друзей, которые выступали в России. Они рассказали много хорошего о "Динамо". Я знаком с главным тренером, под руководством которого уже играл раньше. У нас хорошее взаимопонимание, и я как можно быстрее хочу выйти на поле. "Динамо" — отличный клуб!

Знаю достаточно о РПЛ. Я разговаривал с моим хорошим другом Бибрасом Натхо, который много лет играл в России. Он мне рассказал много хорошего о командах, лиге, городе. Каждая лига имеет отличия: в Голландии открытый футбол и много голов, в РПЛ также много квалифицированных игроков и более атлетичный футбол. Здесь тоже можно показывать привлекательную и атакующую игру, но при этом важно и не пропускать.

Моя цель — добиться с "Динамо" как можно большего. Сделать с клубом шаг вперёд. Я люблю играть в атакующий футбол, делать много передач. Это мой стиль игры. И я уверен, вы это увидите на поле», — сказал игрок.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник стал свободным агентом.

В сборной Израиля Даса дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 48 матчей. С марта является ее капитаном.