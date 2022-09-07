Тен Хаг: Роналду готов выходить на поле с первых минут

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с клубом «Реал Сосьедад» намекнул на то, что португальский нападающийготов выйти на поле в стартовом составе.

«Роналду выходил в стартовом составе на матч с "Брентфордом", а позже начинал игры на скамейке запасных, но он готов выйти на поле с первых минут. Конечно, он готов попадать в стартовый состав в большинстве матчей сезона», — приводит слова тен Хага Goal.com.

Напомним, матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» состоится завтра, 8 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.