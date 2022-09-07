«Интер» — «Бавария»: счет 0:2, обзор голов

В стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионовна выезде выиграла усо счетом 2:0.

На 25 минуте гости открыли счет. Йозуа Киммих сделал голевую передачу на Лероя Сане, тот поразил ворота миланцев.

На 66 минуте встречи Данило Д'Амброзио срезал мяч в свои ворота. Проблемы хозяевам создал тот же Лерой Сане.

ЛЧ. 1 тур «Интер» — «Бавария» 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 — 25 Сане, 0:2 — 66, автогол Д`АмброзиоИнтер: Онана, Думфрис (Дармиан, 72), Д`Амброзио, Шкриньяр (де Врей, 72), Бастони (Димарко, 72), Гозенс, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 81), Джеко (Корреа, 71), МартинесБавария: Нойер, Павар, Эрнандес (Станишич, 84), де Лигт (Упамекано, 75), Дэвис, Забитцер (Горетцка, 61), Киммих, Мюллер, Мане, Коман (Гнабри, 75), Сане (Мусиала, 84)Предупреждения: де Лигт (41), Димарко (89)

13 сентября «Бавария» примет в Мюнхене «Барселону». В этот же день «Интер» сыграет на выезде с «Викторией».