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    «Бавария» на выезде обыграла «Интер»

    «Интер» — «Бавария»: счет 0:2, обзор голов

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    В стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде выиграла у «Интера» со счетом 2:0.

    Лерой Сане
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    Лерой Сане

    На 25 минуте гости открыли счет. Йозуа Киммих сделал голевую передачу на Лероя Сане, тот поразил ворота миланцев.

    На 66 минуте встречи Данило Д'Амброзио срезал мяч в свои ворота. Проблемы хозяевам создал тот же Лерой Сане.

    ЛЧ. 1 тур
    «Интер» — «Бавария» 0:2 (0:1, 0:1)
    Голы: 0:1 — 25 Сане, 0:2 — 66, автогол Д`АмброзиоИнтер: Онана, Думфрис (Дармиан, 72), Д`Амброзио, Шкриньяр (де Врей, 72), Бастони (Димарко, 72), Гозенс, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 81), Джеко (Корреа, 71), МартинесБавария: Нойер, Павар, Эрнандес (Станишич, 84), де Лигт (Упамекано, 75), Дэвис, Забитцер (Горетцка, 61), Киммих, Мюллер, Мане, Коман (Гнабри, 75), Сане (Мусиала, 84)Предупреждения: де Лигт (41), Димарко (89)

    13 сентября «Бавария» примет в Мюнхене «Барселону». В этот же день «Интер» сыграет на выезде с «Викторией».

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