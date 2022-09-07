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    «Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Анголы

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    Полузащитник португальского «Шавиша» Жоау Баши продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».

    Жоау Баши
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    Жоау Баши

    24-летний анголец подписал с российским клубом контракт до конца сезона 2024/25.

    По данным Transfermarkt, переход хавбека обошелся «Краснодару» в 1,5 миллиона евро.

    Баши выступает за первую команду «Шавеша» с 2019 года. Три прошлых сезона он провел с клубом во второй португальской лиге, а в этом сезоне дебютировал в высшем дивизионе.

    В нынешнем сезоне Жоау Баши провел за «Шавиш» 4 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. На его счету 2 игры за сборную Анголы.

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