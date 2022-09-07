В 22:00 07.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Виктория Пльзень» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Барселона»).

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