«Барселона» — «Виктория»: счет 5:1, обзор голов

Матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов междузакончились разгромной победой «каталонцев» со счетом 5:1.

В составе победителей хет-триком отметился поляк Роберт Левандовский. Еще по голу забили Франк Кессье и Ферран Торрес.

Отметим, что Торреса также ассист. Он отдал передачу Левандовски, с которой форвард забил третий мяч. Усман Демблее сделал две результативных передачи.

ЛЧ. 1 тур «Барселона» — «Виктория» 5:1 (3:1, 2:0) Голы: 1:0 — 13 Кессиэ, 2:0 — 34 Левандовски, 2:1 — 44 Сикора, 3:1 — 45 Левандовски, 4:1 — 67 Левандовски, 5:1 — 71 Ферран ТорресБарселона: тер Стеген, Серджи Роберто (Пике, 46), Кристенсен, Кунде, Альба, Кессиэ (Торре, 81), де Йонг, Педри (Гави, 75), Левандовски, Дембеле (Депай, 75), Фати (Ферран Торрес, 65)Виктория: Станек, Гавел, Гейда, Перница, Емелка (Голик, 86), Сикора (Пиларж, 79), Москера (Йирка, 79), Влканова (Чермак, 78), Калвах, Буха, Хоры (Басси, 66)Предупреждения: Перница (4), Москера (27), Хоры (56), Емелка (62)

Благодаря разгрому «Барса» возглавила таблицу C, опередив «Баварию» по разнице мячей. В следующем туре «каталонцы» поедут в Мюнхен на встречу с «баварцами». Это будет 13 сентября.

«Виктории» в тот же день предстоит поединок против миланского «Интера» на своем домашнем стадионе.