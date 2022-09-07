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    Аллегри: В целом «Ювентус» провел хорошую игру против «ПСЖ»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча против «ПСЖ» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы должны считать это упущенной возможностью, даже если в целом мы провели хорошую игру. Мы должны были создать больше возможностей слева, потому что "ПСЖ" позволял это делать, когда мы там атаковали.

    Мы знаем, что должны стать лучше, и работаем над этим. Восстановление некоторых игроков после травм, безусловно, поможет нам.

    Сегодня у ребят было отличное настроение. Они немного рисковали, но это нормально, потому что парижане обладают сумасшедшей скоростью и техникой. Когда вы играете против таких команд, самая большая трудность — это когда у вас нет мяча», — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

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