Аллегри: В целом «Ювентус» провел хорошую игру против «ПСЖ»

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча против «ПСЖ» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны считать это упущенной возможностью, даже если в целом мы провели хорошую игру. Мы должны были создать больше возможностей слева, потому что "ПСЖ" позволял это делать, когда мы там атаковали.

Мы знаем, что должны стать лучше, и работаем над этим. Восстановление некоторых игроков после травм, безусловно, поможет нам.

Сегодня у ребят было отличное настроение. Они немного рисковали, но это нормально, потому что парижане обладают сумасшедшей скоростью и техникой. Когда вы играете против таких команд, самая большая трудность — это когда у вас нет мяча», — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».