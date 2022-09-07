Аленичев: Жду предложений от клубов с большими задачами

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что у него нет желания работать с командами, которые ведут борьбу за выживание.

«Предложения были, но они не настолько меня заинтересовали. Хочется, чтобы предложения были от клубов с задачами. С большими задачами. А бороться за выживание или быть в середине таблицы — это не для меня. Жду предложений.

Но я не сижу дома. Сейчас участвую во многих спортивных и футбольных мероприятиях, разъезжаю по многим городам нашей необъятной Родины. Недавно был в Бишкеке, где сыграл в матче ветеранов между сборными Киргизии и Советского Союза. К сожалению, там получил травму, которая не позволила мне сыграть в московском Матче легенд "Спартака" и "Зенита".

Поэтому я достаточно занятой человек. Но, конечно, жду возможности продолжения работы тренером в российском футболе.

Возвращаться во Вторую лигу и тем более в любительский чемпионат я не намерен. Это пройденный этап. Поэтому если будет очень заманчивое предложение даже от команд Первой лиги, я его рассмотрю», — сказал Аленичев «Известиям».