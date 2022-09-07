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    Аленичев: Жду предложений от клубов с большими задачами

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что у него нет желания работать с командами, которые ведут борьбу за выживание.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Предложения были, но они не настолько меня заинтересовали. Хочется, чтобы предложения были от клубов с задачами. С большими задачами. А бороться за выживание или быть в середине таблицы — это не для меня. Жду предложений.

    Но я не сижу дома. Сейчас участвую во многих спортивных и футбольных мероприятиях, разъезжаю по многим городам нашей необъятной Родины. Недавно был в Бишкеке, где сыграл в матче ветеранов между сборными Киргизии и Советского Союза. К сожалению, там получил травму, которая не позволила мне сыграть в московском Матче легенд "Спартака" и "Зенита".

    Поэтому я достаточно занятой человек. Но, конечно, жду возможности продолжения работы тренером в российском футболе.

    Возвращаться во Вторую лигу и тем более в любительский чемпионат я не намерен. Это пройденный этап. Поэтому если будет очень заманчивое предложение даже от команд Первой лиги, я его рассмотрю», — сказал Аленичев «Известиям».

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