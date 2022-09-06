Уткин призвал «Локомотив» вернуть Семина на пост главного тренера

Известный блогерсчитает, что руководствуследует задуматься о назначениина пост главного тренера.

«Конечно, нужно вернуть Семина в "Локомотив". Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал.

Юрий Павлович снова актуален. Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс.

И Цорн, которого мы с вами знаем отнюдь не как новатора, а типичного карьериста…

Папин сын, проводник бессмысленных, но дорогостоящих реформ уже во втором по счету богатом клубе. Пользы-то ноль было, что в "Спартаке", что сейчас в "Локомотиве". Цорну пора сообразить: Семин.

Ну да, это решение трудно назвать будущим. Перспектив это никаких не открывает.

Но папин сын должен понимать, что он всем обязан прежнему поколению. Папин сын всегда смотрит в прошлое. Пора перестать лицемерить, Юрий Семин — просто единственное возможное решение для такого человека, как Цорн. По Фрейду, если угодно», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

В понедельник, 5 сентября, «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера в связи с неудовлетворительными результатами.