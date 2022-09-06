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    Талалаев раскритиковал поведение игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался по поводу победы «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в восьмом туре РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Мне кажется, лидерство "Зенита" неоспоримо. По качеству игры, по тому, что они показывают, по составу. По всему. Очень сложно кому-то…

    Если говорить именно об игре, то армейцы все-таки ближе, наверное, по тому, что они делают на поле, по тому, как и что они умеют, сколько вариантов развития игры у них есть. Мне кажется, команда Федотова ближе к соперничеству непосредственному.

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    • Но тяжело остановить "Зенит", имеющий победный опыт. Мы видели: в матче со "Спартаком" преимущество было глобальным, особенно после пропущенного гола.

    Капельку дегтя все-таки, один момент: может быть, футболисты "Зенита" не должны себя так вести. В любом другом чемпионате, думаю, Венделу за то, что он там за грудки хватает Промеса, или когда Ловрен поднимает Промеса — они бы получили желтые карточки, наверное.

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    Они хорошие футболисты. Не нужно перешагивать грань, это очень раздражает других ребят, которые уступают в мастерстве, может, но отдают на поле все, чтобы противостоять, чтобы была конкуренция. Я призываю к этому», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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