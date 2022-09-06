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    РБ Лейпциг — Шахтёр Д. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.09.2022 в 22:00 начнется матч в группе F Лиги чемпионов РБ Лейпциг — Шахтёр Д

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    РБ Лейпциг и Шахтёр Д начнут матч в 22:00 в группе F Лиги чемпионов, 06.09.2022.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «РБ Лейпциг»).

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