начнут матч в 22:00 в группе F Лиги чемпионов, 06.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.47 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «РБ Лейпциг»).

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