«ПСЖ» — «Ювентус» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Верратти, Витинья, Нуну мендеш, Мбаппе, Месси, Неймар.

«Ювентус»: Перин, Бремер, Бонуччи, Данилу, Миретти, Куадрадо, Паредес, Рабьо, Костич, Милик, Влахович.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «ПСЖ». Коэффициент на его победу — 1.33, на успех «Ювентуса» — 11.00, на ничью — 5.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — тут и здесь.

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