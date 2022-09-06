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    Паредес выйдет в стартовом составе «Ювентуса» против ПСЖ

    «ПСЖ» — «Ювентус» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Леандро Паредес
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    Леандро Паредес

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Верратти, Витинья, Нуну мендеш, Мбаппе, Месси, Неймар.

    «Ювентус»: Перин, Бремер, Бонуччи, Данилу, Миретти, Куадрадо, Паредес, Рабьо, Костич, Милик, Влахович.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «ПСЖ». Коэффициент на его победу — 1.33, на успех «Ювентуса» — 11.00, на ничью — 5.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — тут и здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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