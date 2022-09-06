Норманн прокомментировал переход в «Динамо»

Норвежский полузащитникподелился мыслями после переход в московское «Динамо».

«У меня был долгий разговор с представителями клуба, и они меня убедили, что для меня это будет лучший вариант. Я знаю эту команду, философию ее игры, знаю некоторых футболистов. Я верю в этот проект, поэтому приехал сюда.

Моей главной целью является стать лучшей версией себя как в игровом, так и в общечеловеческом плане. Я хочу добросовестно выполнять свою работу на поле, и тогда, уверен, все мои цели будут достигнуты», — цитирует норвежца пресс-служба «Динамо».