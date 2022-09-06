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    «Динамо» арендовало Норманна на год с правом выкупа

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    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн продолжит карьеру в московском «Динамо».

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    Бело-голубые арендовали 26-летнего норвежца на один год с правом выкупа. Сообщалось, что динамовцы смогут выкупить игрока за 6 миллионов евро.

    В «Динамо» Норманн будет выступать под номером 17, сообщает клубная пресс-служба.

    «У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии.

    Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», — заявил главный тренер Славиша Йоканович.

    В прошлом сезоне норвежец выступал на правах аренды в «Норвиче», где забил 1 гол и сделал 2 передачи в 23 матчах АПЛ.

    В составе «Ростова» Норманн забил 2 гола и отдал 8 результативных передач в 56 матчах. В сезоне-2019/20 был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

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