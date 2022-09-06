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    Агент: Думаю, «Динамо» не подпишет Монтеса

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    Московское «Динамо» решило отказаться от возможности приобрести защитника мексиканского «Монтеррея» Сесара Монтеса. Об этом сообщил агент футболиста Гелу Родригес.

    Сесар Монтес
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    Сесар Монтес

    «Я думаю, Монтес не перейдет в "Динамо". Мы больше ничего от клуба не слышали.

    Переговоры как бы не завершены, но "Динамо" подписали других игроков на место моего клиента и после этого мы больше не разговаривали», — приводит слова агента Sport24.

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    • Ранее Родригес заявлял, что сделка по переходу Монтеса в «Динамо» близка к завершению.

    Сообщалось, что у «Динамо» возникли сложности с оплатой трансфера Монтеса. Ранее из-за аналогичных проблем был отменен переход хавбека Эдена Карцева из «Маккаби» Нетания.

    Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеса в семь миллионов евро.

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