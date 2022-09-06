Агент: Думаю, «Динамо» не подпишет Монтеса

Московскоерешило отказаться от возможности приобрести защитника мексиканского «Монтеррея». Об этом сообщил агент футболиста Гелу Родригес.

«Я думаю, Монтес не перейдет в "Динамо". Мы больше ничего от клуба не слышали.

Переговоры как бы не завершены, но "Динамо" подписали других игроков на место моего клиента и после этого мы больше не разговаривали», — приводит слова агента Sport24.

Ранее Родригес заявлял, что сделка по переходу Монтеса в «Динамо» близка к завершению.

Сообщалось, что у «Динамо» возникли сложности с оплатой трансфера Монтеса. Ранее из-за аналогичных проблем был отменен переход хавбека Эдена Карцева из «Маккаби» Нетания.

Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеса в семь миллионов евро.