«Милан» намерен продлить контракт со своим лидером

«Милан» хочет продлить контракт с, сообщает Get Italian Football News.

По данным источника, клуб ведет переговоры с представителями игрока о подписании нового соглашения до 2027 года.

«Клуб собирается в скором времени предложить Леау новый контракт. Руководство позаботится об этом. Рафаэл не создает никаких проблем и усердно работает, как настоящий профессионал», — сказал главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

В текущем сезоне чемпионата Италии по футболу он принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Милан» Леау выступает с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро.