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    «Милан» намерен продлить контракт со своим лидером

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    «Милан» хочет продлить контракт с Рафаэлом Леау, сообщает Get Italian Football News.

    Рафаэл Леау
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    Рафаэл Леау

    По данным источника, клуб ведет переговоры с представителями игрока о подписании нового соглашения до 2027 года.

    «Клуб собирается в скором времени предложить Леау новый контракт. Руководство позаботится об этом. Рафаэл не создает никаких проблем и усердно работает, как настоящий профессионал», — сказал главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

    В текущем сезоне чемпионата Италии по футболу он принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

    За «Милан» Леау выступает с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро.

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