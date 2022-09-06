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    Гальтье: Не думаю, что «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов

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    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не считает парижский клуб фаворитом Лиги чемпионов.

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Не думаю, что "ПСЖ" — фаворит Лиги чемпионов. Сказать об этом — значит принизить конкурентов. Каждый сезон 8 или 9 клубов верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов, но часто они не доходят до финала, так как случаются сюрпризы, невероятные сценарии. Но у нас есть стремление к победе», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

    Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» сыграет с «Ювентусом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.

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