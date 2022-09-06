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    Червиченко: В нынешнем состоянии Захарян — не игрок топ-клуба Англии

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не понимает, почему у «Челси» появился интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

    «До истории перехода Зинченко в "Ман Сити" я вообще не верил в такие вещи. Я был шокирован, когда всё это оказалось правдой. Я смотрю и английский чемпионат, и французский, и другие: не понимаю, что именно в Захаряне заинтересовало "Челси". Разве что перспектива.

    На сегодняшний день не то что уровень "Челси", а даже французскую лигу не потянет.

    Может быть, сейчас какая-то физиологическая яма. Но он не выглядит таким игроком, которого "Челси" очень хотел купить и не сделал это только по техническим проблемам. В этой шумихе есть и вторая сторона. В момент цветения русофобии брать игрока из России — странно.

    Может быть, играми агентов попахивает. Иногда агенты вытворяют такие вещи, на которые, кажется, простые люди не способны. Может быть, это было побуждение "Зенита" перехватить игрока. Агенты очень креативные люди.

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    • Я видел нынешний "Челси", и пока Захаряна там не вижу. Захарян — не уровень топ-5 лиг? Смотря какого клуба. Может быть, в середняке Германии или Франции заиграл бы. В Испании я его с трудом вижу в командах, занимающих первые пять мест. В Англии тоже.

    Согласен, что у Захаряна хороший потенциал и игрок он хороший. Просто имею в виду, что его нынешнее состояние — это не игрок топ-клуба Англии. Может, на халяву взять хорошего парня — да. Но чтобы все усердно занимались, а после того, как переход не получился из-за невозможности заплатить, все сели и начали рыдать — такого точно нет», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

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