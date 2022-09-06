Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса»поделился ожиданиями от встречи св первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, "ПСЖ" — главный фаворит этой Лиги чемпионов.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "ПСЖ" — "Ювентус"

Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения. Анхель Ди Мария? В воскресенье он чувствовал себя лучше, но рисковать игроком, когда он не готов на 100 процентов, было бы глупо», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Ювентус» пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск.