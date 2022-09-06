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    Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от встречи с «Пари Сен-Жермен» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, "ПСЖ" — главный фаворит этой Лиги чемпионов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "ПСЖ" — "Ювентус"

    Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения. Анхель Ди Мария? В воскресенье он чувствовал себя лучше, но рисковать игроком, когда он не готов на 100 процентов, было бы глупо», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

    Матч «Пари Сен-Жермен» — «Ювентус» пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск.

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