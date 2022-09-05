Зиньковский рассказал, когда возобновит тренировки после травмы

Полузащитник «Спартака»рассказал, как проходит восстановление после травмы.

В конце августа Зиньковский в матче с «Факелом» повредил плечо.

«Здоровье? Еще пара недель — 50 на 50, что к "Локомотиву" буду готов. Надеюсь, что после "Локомотива" точно буду готов. Как себя чувствую? Чуть-чуть болит плечо, но нормально все», — приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, Зиньковский перешел в «Спартак» перед началом сезона из «Крыльев Советов».

«Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.