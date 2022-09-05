В 22:00 05.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Альмерия» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Альмерия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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