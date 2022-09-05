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    Уткин высмеял игру Николсона в матче с «Зенитом»

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    Известный блогер Василий Уткин раскритиковал нападающего «Спартака» Шамара Николсона после матча с «Зенитом» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    «На 77-й минуте матча, находясь у левого угла штрафной, Шамар Николсон отдал пас пяткой в никуда. Он его сам потом и получил, просто уже в борьбе.

    Вот я думаю, что, с одной стороны, все логично: он — нападающий, который видит, что впереди отдавать некому, значит, все сзади. Он подумал: "Значит, я пяткой под себя сейчас сыграю и кто-то подберет". Это какой-то футбол на уровне…

  • Уткин: Не помню такого слабого по содержанию матча «Зенита» со «Спартаком»
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    • Мне кажется, что фиферы в футболе лучше разбираются, чем вот такой Шамар Николсон, который остался в "Спартаке". А это домашняя игра с лидером, около 10 минут до конца, и вот такая получается ерунда», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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