Уткин высмеял игру Николсона в матче с «Зенитом»

Известный блогерраскритиковал нападающего «Спартака»после матча с «Зенитом» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

«На 77-й минуте матча, находясь у левого угла штрафной, Шамар Николсон отдал пас пяткой в никуда. Он его сам потом и получил, просто уже в борьбе.

Вот я думаю, что, с одной стороны, все логично: он — нападающий, который видит, что впереди отдавать некому, значит, все сзади. Он подумал: "Значит, я пяткой под себя сейчас сыграю и кто-то подберет". Это какой-то футбол на уровне…

Мне кажется, что фиферы в футболе лучше разбираются, чем вот такой Шамар Николсон, который остался в "Спартаке". А это домашняя игра с лидером, около 10 минут до конца, и вот такая получается ерунда», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.