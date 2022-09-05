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    Уткин: В «Локомотиве» сами-то не запутались, кто главный, а кто второй?

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    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу увольнения Марвина Комппера из «Локомотива».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    В понедельник, 5 сентября, «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера в связи с неудовлетворительными результатами.

    «Отставка Марвина Компера в Локомотиве. Кто поймет, что это означает?

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    • Кто в Локомотиве реально главный, а кто второй? Они сами-то там не запутались?
    Прямо "на первый-второй рассчитайсь", такое увольнение вышло.

    Надо еще пару билетеров уволить, что ли», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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