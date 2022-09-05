Уткин: В «Локомотиве» сами-то не запутались, кто главный, а кто второй?

Известный блогервысказался по поводу увольненияиз

В понедельник, 5 сентября, «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера в связи с неудовлетворительными результатами.

«Отставка Марвина Компера в Локомотиве. Кто поймет, что это означает?

Кто в Локомотиве реально главный, а кто второй? Они сами-то там не запутались?

Прямо "на первый-второй рассчитайсь", такое увольнение вышло.

Надо еще пару билетеров уволить, что ли», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.