Уткин: В «Локомотиве» сами-то не запутались, кто главный, а кто второй?

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
В понедельник, 5 сентября, «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера в связи с неудовлетворительными результатами.
«Отставка Марвина Компера в Локомотиве. Кто поймет, что это означает?
Кто в Локомотиве реально главный, а кто второй? Они сами-то там не запутались?
Прямо "на первый-второй рассчитайсь", такое увольнение вышло.
Надо еще пару билетеров уволить, что ли», — написал Уткин в своем телеграм-канале.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.