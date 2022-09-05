Уткин: Не помню такого слабого по содержанию матча «Зенита» со «Спартаком»

Известный комментатор и блогервысказался о матче «Спартака» и «Зенита» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

«Я очень хорошо понимаю и отдаю должное тому, что "Зенит" в матче со "Спартаком" показал тотальное преимущество: по ударам по воротам и в створ, из штрафной, по перехватам… Но если такое преимущество по ударам складывается, вас не пора оштрафовать за то, что вы так мало забиваете? Я не помню такого слабого по содержанию матча "Зенита" со "Спартаком".

Мне кажется, на поле было достаточно мастеров, чтобы показать что-то увлекательное и зажигательное. Последние полчаса игры — бессмысленно потраченное время: всеми, кто был на стадионе, на поле и у экранов. С нетерпением ожидаю через неделю старта Медиалиги. По-моему, это будет живее и интереснее», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.

«Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Оренбургом», а подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Ростову». Оба матча пройдут 11 сентября.