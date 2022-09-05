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    Уткин: Не помню такого слабого по содержанию матча «Зенита» со «Спартаком»

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    Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался о матче «Спартака» и «Зенита» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Я очень хорошо понимаю и отдаю должное тому, что "Зенит" в матче со "Спартаком" показал тотальное преимущество: по ударам по воротам и в створ, из штрафной, по перехватам… Но если такое преимущество по ударам складывается, вас не пора оштрафовать за то, что вы так мало забиваете? Я не помню такого слабого по содержанию матча "Зенита" со "Спартаком".

    Мне кажется, на поле было достаточно мастеров, чтобы показать что-то увлекательное и зажигательное. Последние полчаса игры — бессмысленно потраченное время: всеми, кто был на стадионе, на поле и у экранов. С нетерпением ожидаю через неделю старта Медиалиги. По-моему, это будет живее и интереснее», — сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    «Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Оренбургом», а подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Ростову». Оба матча пройдут 11 сентября.

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