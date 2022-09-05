ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» 18 матчей не проигрывает московским клубам в РПЛ«Лучше бы "Спартак" так не понтовался». Матч «Спартака» и «Зенита» — главное разочарование тура в РПЛ
  • 18:53
    • Ле Таллек и Коста попали в запас «Торпедо» на матч с «Ростовом»
  • 20:42
    • Рублев вышел в 1/4 финала US Open-2022
  • 16:13
    • СМИ: Юран или Осинькин могут возглавить «Локомотив»
  • 16:05
    • «Газпром» может помочь «Томи» вернуть профессиональный статус
  • 15:41
    • Защитник «Урала» может перейти в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Семин: Не видно, какая вообще идея в этом проекте «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил возможность возвращения на пост наставника «железнодорожников».

    Юрий Сёмин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Сёмин

    Ранее «Локо» сообщил об уходе Марвина Комппера из тренерского штаба команды. Немец исполнял обязанности наставника красно-зеленых, хотя из-за отсутствия у него тренерской лицензии, официально командой руководит Йозеф Циннбауэр.

    «Соглашусь ли возглавить "Локомотив", если предложат? Вопрос не к месту. Дело даже не в том, что Комппер ушёл.

    Во-первых, не видно, какая вообще идея в этом проекте. Во-вторых, с каждом годом игроки становятся всё хуже и хуже.

    Вот из-за этого самые удручающие впечатления», — сказал Сёмин «Чемпионату».

    Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах РПЛ сезона-2022/23 и занимает девятое место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возникнут ли у «Манчестер Сити» проблемы с «Севильей»?
  • «Севилья» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»
  • ПСЖ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • «Северсталь» выдаст еще один крутой перфоманс?
  • «Металлург» Мг — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Лейпциг — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Селтик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры