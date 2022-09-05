Семин: Не видно, какая вообще идея в этом проекте «Локомотива»

Бывший главный тренероценил возможность возвращения на пост наставника «железнодорожников».

Ранее «Локо» сообщил об уходе Марвина Комппера из тренерского штаба команды. Немец исполнял обязанности наставника красно-зеленых, хотя из-за отсутствия у него тренерской лицензии, официально командой руководит Йозеф Циннбауэр.

«Соглашусь ли возглавить "Локомотив", если предложат? Вопрос не к месту. Дело даже не в том, что Комппер ушёл.

Во-первых, не видно, какая вообще идея в этом проекте. Во-вторых, с каждом годом игроки становятся всё хуже и хуже.

Вот из-за этого самые удручающие впечатления», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах РПЛ сезона-2022/23 и занимает девятое место.