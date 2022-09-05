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    Салернитана — Эмполи. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.09.2022 в 19:30 начнется матч в Серии А Салернитана — Эмполи

    Футбол Серия A Эмполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Салернитана и Эмполи начнут матч в 19:30 в Серии А, 05.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Эмполи» — «Салернитана» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салернитана» — «Эмполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Эмполи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Салернитана — Эмполи.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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