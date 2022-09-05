ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» 18 матчей не проигрывает московским клубам в РПЛ«Лучше бы "Спартак" так не понтовался». Матч «Спартака» и «Зенита» — главное разочарование тура в РПЛ
  • 18:53
    • Ле Таллек и Коста попали в запас «Торпедо» на матч с «Ростовом»
  • 20:42
    • Рублев вышел в 1/4 финала US Open-2022
  • 16:13
    • СМИ: Юран или Осинькин могут возглавить «Локомотив»
  • 16:05
    • «Газпром» может помочь «Томи» вернуть профессиональный статус
  • 15:41
    • Защитник «Урала» может перейти в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Президент ПСЖ: У некоторых клубов долг 1,8 млрд евро, это опасно для футбола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи высказался о финансовом положении клубов в европейском футболе.

    Нассер Аль-Хелайфи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нассер Аль-Хелайфи

    «У некоторых клубов есть долг в 1,8 миллиарда евро, это нездоровая ситуация. Слава Богу, у нас нет долгов, это результат нашей деятельности.

    Конечно, мы потеряли деньги во время пандемии коронавируса, но нам нечего скрывать. У других клубов большие долги. И это риск, опасность для футбола.

    Некоторые президенты занимали свои должности много лет и ушли, оставив долги своим преемникам. И это происходило в течение многих лет. Я считаю, что это опасно для футбола.

    Мы должны быть осторожны и беспокоиться об этом, потому что это большая опасность, которая может разрушить футбол.

    Нам нужны правила, которые защитят клубы, которые защитят футбол в Европе от катастрофы, вызванной этими долгами», — сказал на конференции Football Talk

  • От «Барсы» до Роналду. Главные победители и неудачники летнего трансферного окна
  • Рассказываем, кто провел трансферное окно неудачно, а кто сделал это хорошо
  • Вчера

    • Напомним, что долги «Барселоны» составляли 1,35 миллиарда евро в марте 2021 года, но каталонский клуб сумел вписаться в бюджетные ограничения и потолок зарплат Ла Лиги, потратив этим летом на трансферы более 150 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возникнут ли у «Манчестер Сити» проблемы с «Севильей»?
  • «Севилья» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»
  • ПСЖ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • «Северсталь» выдаст еще один крутой перфоманс?
  • «Металлург» Мг — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Лейпциг — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Селтик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры