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    Портленд Тимберс — Атланта Юнайтед. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.09.2022 в 00:30 начнется матч в чемпионате МЛС Портленд Тимберс — Атланта Юнайтед

    Футбол MLS
    Портленд Тимберс и Атланта Юнайтед начнут матч в 00:30 в чемпионате МЛС, 05.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Атланта Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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