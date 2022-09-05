Мостовой: «Спартак» должен быть рад, что проиграл «Зениту» со счетом 1:2

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Россиивысказался по поводу поражения красно-белых от(1:2) в восьмом туре РПЛ.

«Спартак сыграл очень слабо, особенно в первом тайме, когда "Зенит" делал всё, что хотел. Забавно, что при подавляющем преимуществе гостей "Спартак" сумел забить. Тут надо отметить Соболева, который всё сделал для этого.

Во втором тайме вопрос заключался в том, когда забьет "Зенит". К счастью для гостей, это удалось сделать быстро. "Спартак" должен быть рад, что проиграл со счетом 1:2. Дело вполне могло закончиться разгромом.

Эта игра показала огромную разницу, которая сейчас есть между "Спартаком" и "Зенитом". В первом тайме это было особенно очевидно: одна команда играла, а вторая на нее смотрела. В чужом доме "Зенит" выглядел хозяином.

После игры меня удивили слова Абаскаля, который сказал, что "Спартак" сознательно выбрал такую тактику. Получается, он в раздевалке сказал: "Ребята, отдайте им мяч и стойте, ждите"? Ну, это глупость — такое можно сказать команде из второй или третьей лиги.

При этом я остаюсь при своем мнении, которое выражал еще в начале сезона — "Спартак" по итогам чемпионата должен быть в тройке. Поражение от явного фаворита в этом смысле особо ничего не меняет. "Зенит" и перед началом сезона выглядел чуть ли не единственным претендентом на первое место. Вопрос только в том, кто сумеет навязать ему борьбу и как долго сможет удерживаться рядом. В прошлом сезоне "Динамо" долго не отпускало "Зенит", но в концовке не выдержало темпа. Пока чемпионская интрига не умерла, "Зенит" лишь на три очка опережает ближайших преследователей», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».