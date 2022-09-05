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    Малком: Игра со «Спартаком» — это российское класико, а в них энергия бьет ключом

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    Полузащитник «Зенита» Малком назвал противостояние сине-бело-голубых и «Спартака» российским класико.

    Малком
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    Малком

    В 8-м туре Мир РПЛ петербуржская команда одержала победу на выезде (2:1).

    «Очень тяжелый матч. Мы знали, что так и будет, потому что это игра со "Спартаком", российское класико.

    В первом тайме нам, наверно, немного не хватало собранности, концентрации в завершении атак, потому что мы создали 3-4 стопроцентных момента для взятия ворот, но забить не смогли. А в итоге пропустили сами.

    Однако второй тайм начали совершенно иначе и за 15 минут смогли совершить возвращение, а в итоге одержали волевую победу.

    На мой взгляд, совершенно заслуженную, мы играли лучше, увереннее и при всем при этом мы играли на выезде. Очень рад тому, как мы провели эту игру. Но сейчас все мысли уже направленны подготовку к "Оренбургу".

    Мостовой забил решающий гол в бразильском стиле? Действительно что‑то бразильское в его мяче было. Знаете, перед игрой полушутя сказал Мосту, что отдам ему голевую передачу. Как видите, так и получилось. Очень рад за него. Мы все сделали для того, чтобы увезти из Москвы три очка.

    Потасовка в первом тайме? Это то, что отличает подобные принципиальные поединки. Это же класико, а в них энергия бьет ключом. Такая концентрация эмоций, что поднеси спичку — и все вспыхнет.

    Понятно, что такое происходит не только в российском чемпионате, во всех принципиальных матчах во всем мире всегда так. Люди больше заряжены и проявляют больше эмоций. Вот и у нас ничего серьезного не произошло, просто страсти накалились. У нас не получалось забить это тоже сказывалось.

    К слову, хочу сказать, что все игроки выгрызали мяч до последнего. И даже хорошо, что такое происходит, значит нет равнодушных, все играли только на победу», — сказал игрок «Матч ТВ».

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