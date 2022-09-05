Литвинов пропустит минимум три недели из-за травмы голеностопа

Руслан Литвинов Фото: globallookpress.com
Литвинов получил травму голеностопа в матче с «Зенитом» (1:2) в восьмом туре РПЛ.
«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с "Зенитом", прошел обследование. У россиянина повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель.
Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, слова которого приводит Sports.ru.
«Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.