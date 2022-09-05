Кечинов: «Спартак» еще не готов к борьбе с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист «Спартака»признался, что его разочаровала игра красно-белых в матче с «Зенитом» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

«У "Спартака" не получилась игра. Наверное, "Зенит" сильнее. Я считаю, что "Спартак" к этому матчу подходил в оптимальном состоянии: как в психологическом, так и физическом. Так еще и рисунок игры появился у команды. "Спартак" играл очень зрелищно и результативно.

Но "Зенит" полностью контролировал ситуацию, играл гораздо лучше. Даже в первом тайме команда Семака имела колоссальное преимущество с несколькими стопроцентными моментами.

Во втором тайме все стало на свои места. Итоговый счет по игре. "Спартак" еще не готов к борьбе с "Зенитом" за чемпионство.

Что будет дальше — покажут время и игра. Сезон длинный», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».