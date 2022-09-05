Кечинов: «Спартак» еще не готов к борьбе с «Зенитом» за чемпионство

«Спартак» снова проиграл «Зениту» Фото: globallookpress.com
«У "Спартака" не получилась игра. Наверное, "Зенит" сильнее. Я считаю, что "Спартак" к этому матчу подходил в оптимальном состоянии: как в психологическом, так и физическом. Так еще и рисунок игры появился у команды. "Спартак" играл очень зрелищно и результативно.
Но "Зенит" полностью контролировал ситуацию, играл гораздо лучше. Даже в первом тайме команда Семака имела колоссальное преимущество с несколькими стопроцентными моментами.
Во втором тайме все стало на свои места. Итоговый счет по игре. "Спартак" еще не готов к борьбе с "Зенитом" за чемпионство.
Что будет дальше — покажут время и игра. Сезон длинный», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».