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    Кечинов: «Спартак» еще не готов к борьбе с «Зенитом» за чемпионство

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов признался, что его разочаровала игра красно-белых в матче с «Зенитом» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

    «Спартак» снова проиграл «Зениту»
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    «Спартак» снова проиграл «Зениту»

    «У "Спартака" не получилась игра. Наверное, "Зенит" сильнее. Я считаю, что "Спартак" к этому матчу подходил в оптимальном состоянии: как в психологическом, так и физическом. Так еще и рисунок игры появился у команды. "Спартак" играл очень зрелищно и результативно.

    Но "Зенит" полностью контролировал ситуацию, играл гораздо лучше. Даже в первом тайме команда Семака имела колоссальное преимущество с несколькими стопроцентными моментами.

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    • Во втором тайме все стало на свои места. Итоговый счет по игре. "Спартак" еще не готов к борьбе с "Зенитом" за чемпионство.

    Что будет дальше — покажут время и игра. Сезон длинный», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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