Галтье: У ПСЖ есть стремление выиграть Лигу чемпионов, но мы не фавориты

Главный тренернакануне матча св 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что не считает свою команду фаворитом турнира.

«После нашей субботней победы в Нанте я обратил внимание, что игроки быстро переключились на завтрашнюю игру [с "Ювентусом"].

Все стараются хорошо восстановиться и подготовиться к матчу. Волнение? Не, я его не чувствую. Есть просто желание сыграть.

"ПСЖ" — фаворит турнира? Нет, сказать об этом — значит принизить достоинства конкурентов.

Каждый год 8 или 9 команд верят, что они могут выиграть Лигу чемпионов, но часто они не доходят до конца, случаются сюрпризы, невероятные сценарии.

У нас есть стремление к победе, это резонно. Но я не думаю, что мы фавориты», — цитирует Галтье L'Equipe.

Матч ПСЖ — «Ювентус» пройдет в Париже 6 сентября. Начало игры — 22.00 (мск). Прогнозы на матч можно изучить здесь и тут.