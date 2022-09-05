Президент РФС раскритиковал новый формат Кубка России

Президент РФСрассказал, почему ему не нравится новый формат Кубка России.

«То, что клубы из регионов отрезаны от клубов Мир РПЛ, — это, конечно, недостаток. С другой стороны, у этого формата есть другие достоинства.

Начали проводить Кубок в таком формате — нужно его провести, а дальше подвести итоги. После этого примем решение.

На сентябрьском исполкоме, как я и обещал, мы рассмотрим регламент, которым будем руководствоваться при принятии решения о месте проведения финала Фонбет Кубка России и Суперкубка. Не знаю, будет решение или нет. РФС подготовит предложения, члены исполкома их обсудят», — приводит слова Дюкова ТАСС.