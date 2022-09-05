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    Президент РФС раскритиковал новый формат Кубка России

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    Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему ему не нравится новый формат Кубка России.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «То, что клубы из регионов отрезаны от клубов Мир РПЛ, — это, конечно, недостаток. С другой стороны, у этого формата есть другие достоинства.

    Начали проводить Кубок в таком формате — нужно его провести, а дальше подвести итоги. После этого примем решение.

    На сентябрьском исполкоме, как я и обещал, мы рассмотрим регламент, которым будем руководствоваться при принятии решения о месте проведения финала Фонбет Кубка России и Суперкубка. Не знаю, будет решение или нет. РФС подготовит предложения, члены исполкома их обсудят», — приводит слова Дюкова ТАСС.

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