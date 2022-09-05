Ди Мария пропустит матч «Ювентуса» против ПСЖ

Полузащитникпропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против своего бывшего клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

34-летний вингер получил травму в игре 1-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:0). 3 сентября он вернулся в стартовый состав туринцев в матче с «Фиорентиной» (1:1), однако был заменен уже в перерыве.

Аргентинский футболист пока не набрал должную форму, так что тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

Напомним, что Ди Мария выступал за ПСЖ с 2015 по 2022 год. Аргентинец покинул французский клуб этим летом и присоединился на правах свободного агента к «Ювентусу».

Отметим, что в состав «Юве» попал полузащитник Леандро Паредес, который перешел летом из ПСЖ на правах аренды.

Матч ПСЖ — «Ювентус» пройдет в Париже 6 сентября. Начало игры — 22.00 (мск). Прогнозы на матч можно изучить здесь и тут.