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    Ди Мария пропустит матч «Ювентуса» против ПСЖ

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    Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против своего бывшего клуба «Пари Се-Жермен», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    34-летний вингер получил травму в игре 1-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:0). 3 сентября он вернулся в стартовый состав туринцев в матче с «Фиорентиной» (1:1), однако был заменен уже в перерыве.

    Аргентинский футболист пока не набрал должную форму, так что тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

    Напомним, что Ди Мария выступал за ПСЖ с 2015 по 2022 год. Аргентинец покинул французский клуб этим летом и присоединился на правах свободного агента к «Ювентусу».

    Отметим, что в состав «Юве» попал полузащитник Леандро Паредес, который перешел летом из ПСЖ на правах аренды.

    Матч ПСЖ — «Ювентус» пройдет в Париже 6 сентября. Начало игры — 22.00 (мск). Прогнозы на матч можно изучить здесь и тут.

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